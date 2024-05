Regionais 2024: Inês Sousa Real na Madeira no dia 24

A porta-voz do PAN nacional, Inês Sousa Real, irá estar na Madeira no próximo dia 24 de maio, para participar no encerramento da campanha eleitoral do partido.

As Eleições Legislativas Regionais estão agendadas para o dia 26 de maio.

Nas últimas Eleições Regionais, realizadas a 24 de setembro de 2023, o PAN obteve 2,25% dos votos, elegendo a cabeça-de-lista Mónica Freitas para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.