Funchal atribui cinco mil euros a projetos participativos de âmbito escolar

A Câmara do Funchal está a assinalar a Semana da Participação com duas sessões de Assembleia Municipal para crianças e jovens.

“Estas comemorações visam promover a cidadania ativa e o interesse na participação na comunidade escolar, sensibilizar as crianças e jovens para as questões do poder local, regional e nacional, e incentivá-los a contribuir para o levantamento de problemas e propostas de soluções para uma gestão integrada do território”, refere a vereadora Helena Leal.

Depois de ter acolhido na terça-feira a assembleia “MyPolis”, com duas turmas do 3º ciclo, hoje, a sessão foi dirigida a crianças do 1º ciclo, finalistas do Projeto “Crianças em Participação”, que apresentaram as suas propostas e elegeram os vencedores.

Entre as sugestões, há propostas para equipar “um recreio mais feliz”, para criar áreas de sombreamento ou para modernizar a biblioteca.

Esta sessão é o culminar do projeto que é levado a cabo ao longo do todo o ano letivo, e que tem por objetivo promover os direitos das crianças, nomeadamente o direito à opinião e à participação na vida política da cidade, principalmente em assuntos que lhes dizem respeito.

Na edição de 2023/24 do “Crianças em Participação” chegaram à fase de apresentação de propostas 5 escolas, nomeadamente EB1/PE Ajuda, EB1/PE Bartolomeu Perestrelo, EB1/PE Eleutério de Aguiar, EB1/PE de São Gonçalo e Edifício do Areeiro, da EB1/PE Areeiro e Lombada.

Esta iniciativa consiste na realização de um orçamento participativo escolar, com uma verba de 5.000 euros, a distribuir equitativamente pelas 5 propostas mais votadas das escolas participantes. O valor atribuído deverá ser aplicado no estabelecimento de ensino em equipamentos/materiais até o valor máximo de 1.000 euros.