A Câmara Municipal de Machico aprovou esta quinta-feira, 16 de maio, um voto de congratulação ao jovem realizador machiquense João Brás.

O voto, apresentado pela vereação do PS e aprovado por unanimidade, tem por base o filme “Mãe”, que, por convite da Câmara Municipal de Machico no âmbito das comemorações municipais da Semana do Alzheimer, no dia 21 de setembro de 2023, foi apresentado no Fórum Machico.

Abordando precisamente a questão das demências, de uma forma muito realista o quotidiano de uma pessoa que padece da doença de Alzheimer e todas as consequências para a sua família nuclear e seus cuidadores, com grandes repercussões na saúde mental.

O voto tem por base igualmente o facto de o filme se manter há três semanas consecutivas em exibição em diversas salas de cinema por todo o país.