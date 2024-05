PAN Madeira defende emprego digno e compromete-se com os trabalhadores

O PAN Madeira, através da candidatura “Força da Natureza”, encabeçada por Mónica Freitas esteve ena tarde desta quinta-feira em Santa Cruz e Gaula em auscultação à população e aproveitou o momento para falar sobre o emprego e as medidas que defende.

Leia a nota de imprensa do PAN:

“O Partido PAN - PESSOAS - ANIMAIS - NATUREZA tem as pessoas em primeiro plano e defende ativamente o reforço de todas as medidas que possam trazer justiça e qualidade de vida às pessoas. O emprego digno e que permita uma vida tranquila e contributiva é o mais fundamental dos direitos e é imperioso que o novo governo tenha a coragem de perceber que há muito a mudar, que há a crescente necessidade de apostar em melhores salários, mas também em maior flexibilidade laboral de modo que os trabalhadores possam conciliar a sua vida pessoal e familiar com o trabalho sem que isso lhes traga transtornos.

“Há que desmistificar a ideia que as pessoas não querem trabalhar e destruir essa ideia populista que só crie estigmas e confunde as pessoas. Todas e todos os cidadãos têm direito a um emprego digno que lhes permite qualidade de vida e que lhes faculte o direito de terem vida privada, pessoal e gerida à sua maneira. Falar de emprego digno é falar de retorno, é, necessariamente, criar condições para o verdadeiro crescimento económico. O PAN olha para dentro desta questão e quer ter o foco nos madeirenses e nos porto-santenses que tanto poder de compra têm perdido face ao desinteresse dos governantes pelos seus próprios cidadãos” - refere a deputada do PAN Madeira, Mónica Freitas

O PAN defende o aumento gradual do salário mínimo regional de modo a garantir o acompanhamento do aumento do custo de vida de forma séria e em compromisso com a sociedade. Propomos também a liberalização do regime de trabalho de modo que as pessoas, sempre que possível, possam elas mesmo optar por formas de conciliação com a vida familiar e pessoal tal seja o teletrabalho, o horário flexível ou, ainda, a introdução da semana de trabalho de 4 dias. Por fim e entre várias outras propostas, defendemos um reforço das bonificações às empresas que contratem os seus estagiários, minimizando os danos que ainda ocorrem pelo abuso desses trabalhadores.”