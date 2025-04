Está escolhida a chefe de gabinete da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude. Ana Soares de Freitas, que ocupava a mesma função na secretaria das Finanças liderada por Rogério Gouveia, vai acompanhar Paula Margarido, conforme confirmou a nova governante ao nosso Jornal.

Por definir, garantiu Paula Margarido, está quem vai ingressar o seu gabinete no cargo de adjunto/a. “Vai mudar, mas ainda não está fechada” essa posição.

Nivalda Gonçalves vai ocupar o cargo de presidente do instituto de Segurança Social da Madeira, tal como noticiou hoje o JM. Saliente-se que está por definir a sucessora de Vânia Jesus do Instituto de Emprego, uma vez que também é público que será candidata à Assembleia da República. Um processo que a nova secretária regional tem mais tempo para se debruçar na escolha do novo responsável pelo IEM.

Por saber está também se haverá mudanças na Juventude e no Trabalho.