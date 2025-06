Com cerca de três décadas de percurso profissional na área da pediatria e com uma larga experiência na vertente do neurodesenvolvimento, Ana Marques, terapeuta da fala e diretora técnica do CRESCER – Centro de Desenvolvimento Infantil, foi a convidada do Plaza Com, uma parceria entre o centro comercial Plaza Madeira, o JM e a 88.8 JM FM.

Nesta conversa moderada pela jornalista Romina Barreto, estiveram em foco a comunicação, o desenvolvimento e o papel essencial da terapia da fala no crescimento das crianças, tendo Ana Marques deixado três conselhos aos pais e educadores: Tirar os ecrãs das crianças, principalmente nos primeiros dois anos de vida; Tirar nem que seja dez minutos para se sentar no chão e brincar com os filhos; Pôr as crianças a brincar ao ar livre.

