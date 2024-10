O Conselho do Governo decidiu hoje abrir o concurso público para a empreitada de beneficiação e ampliação do Lar Nossa Senhora do Bom Caminho, estabelecimento público integrado no Instituto de Segurança Social da Madeira e localizado em Machico.

A obra será financiada no âmbito do PRR.

Foi ainda autorizada a realização da despesa inerente à execução da referida empreitada, até ao montante global de 1,6 milhões de euros, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.