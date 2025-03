No final da reunião da Comissão Política do PS Madeira, na manhã deste sábado, Paulo Cafôfo deixou algumas críticas à constituição do novo Governo Regional, o XV, ressalvando desde logo que os reparos “não são pelas pessoas em si, mas pelas pastas e as secretarias regionais que vão ocupar e liderar”, considerando estar perante um cenário de “alguns erros” e também “um aspeto que me parece que não é positivo, que é o facto de tentarem ou tentar-se, logo com uma Secretaria Regional, resolver problemas internos do partido”, além de ser “um governo maior que tem, com certeza, mais despesismo, para açambarcar ou acolher um maior número de tachos, seja para o CDS, seja para o PSD.”

Especificando as discordâncias, disse que “da nova secretária da Saúde não se conhece uma ideia sequer sobre Saúde, e aquilo que foi o seu percurso na segurança social não deixa de ver nada de bom, porque contas certas não é claramente o seu forte”.

Depois, aditou, “temos na Secretaria da Inclusão alguém que desconhece a realidade, que acha que na Madeira não há pobreza, há, é, e vou citar a nova secretária regional, há miséria de cabeça, porque acha que a pobreza não existe, que a pobreza é só uma consequência das drogas e do alcoolismo”.

Refere também que, no seu entendimento “temos um aspeto que me parece também que é resolver uma questão interna, que é o novo secretário regional da Agricultura e Pescas, que resolve o peso de um problema que tinha na Calheta e com a sucessão do candidato ou da candidata, neste caso à liderança à Câmara”.

Por último, “temos esta questão que me parece desadequada completamente, de o Ambiente de estar entre o Turismo e a Cultura, quando devia ter um destaque maior, tendo em conta que, por todo o mundo, o principal desafio são as questões ambientais, que têm impacto já direto na nossa vida e no nosso dia-a-dia, e isto está completamente perdido entre o Turismo e a Cultura.