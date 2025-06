Seis alunos da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos participaram, entre os dias 9 e 13 de junho de 2025, numa mobilidade de grupo à Eslováquia, no âmbito do programa Erasmus+. A escola anfitriã foi a ZS s MS Jána Smreka, localizada em Melčice-Lieskové.

A semana começou com uma receção calorosa e um breve espetáculo musical, proporcionando aos participantes o primeiro contacto com a cultura local. Seguiu-se uma visita guiada à escola eslovaca, onde os alunos ficaram a conhecer os edifícios, os espaços exteriores, as obras em curso e um pouco da história do estabelecimento.

Esta experiência Erasmus+ proporcionou aos participantes um contacto direto com a cultura e património eslovaco, reforçando a sua identidade europeia e desenvolvendo competências fundamentais como o uso de tecnologias inovadoras, comunicação em inglês, criatividade e espírito colaborativo.