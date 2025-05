As finais regionais da Prova de Orientação Rodoviária (POR) e da Taça Escolar de Educação Rodoviária (TEER) realizam-se esta sexta-feira, entre as 10h00 e as 13h00.

A primeira prova abrange os alunos dos 2.º e 3.º ciclos de ensino básico e a segunda abrange alunos dos três ciclos do ensino básico, apurados nas fases iniciais.

Estas iniciativas terão lugar no Estreito da Calheta, designadamente na EB1/PE do Estreito da Calheta e no Centro Cívico.

As atividades envolvem alunos de todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira. A Prova de Orientação Rodoviária reúne 92 alunos de 23 estabelecimentos de ensino e a Taça Escolar de Educação Rodoviária conta com a participação de 66 alunos, de 38 escolas.

Na Prova de Orientação Rodoviária, os alunos, aos pares, efetuam uma prova de orientação pedestre, num percurso previamente estabelecido, em contrarrelógio, passando por pontos de controlo, nos quais deverão responder a questões relacionadas com regras e sinais de trânsito. Na Taça Escolar de Educação Rodoviária, os alunos, individualmente, respondem a um teste de avaliação de conhecimentos sobre circulação na via pública e realizam uma prova de maneabilidade com bicicleta sem motor, numa pista protegida, onde circulam simultaneamente bicicletas e trotinetas elétricas. Para além da POR e da TEER, está previsto um conjunto alargado de atividades lúdicas.

Pelas 12h30, na EB1/PE do Estreito da Calheta, com a colaboração da Câmara Municipal da Calheta, MZBike, FNAC Madeira e Frente Mar Funchal, serão premiados os alunos com os melhores desempenhos nas atividades realizadas. São parceiros desta atividade, a Delegação Escolar da Calheta, a EB1/PE do Estreito da Calheta, a Polícia de Segurança Pública, a Associação de Orientação da Madeira e a Câmara Municipal da Calheta.