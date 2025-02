Alunos da Ponta do Sol em ação de limpeza na Praia da Madalena do Mar

Os alunos do 3.º A e do 3.º B da EB1/PE/C da Ponta do Sol e as respetivas professoras titulares de turma participaram numa ação de limpeza, esta quarta-feira, na Praia da Madalena do Mar.

A iniciativa, promovida pelo município da Ponta do Sol em parceria com a Greener Act Madeira Friends, teve como objetivo sensibilizar os alunos para a importância da preservação do meio ambiente e da correta separação e deposição dos resíduos.

O coordenador Eco-Escolas José Martins reforçou que a limpeza das praias protege o meio ambiente e a vida marinha, evitando danos causados pelo lixo. “Além de manter as praias seguras, incentiva-se a consciencialização sobre a reciclagem e a separação correta dos resíduos. Pequenos gestos contribuem para um planeta sustentável”.

Em representação do município da Ponta do Sol, o vice-presidente da Câmara Municipal, Sidónio Pestana, esteve presente na atividade e destacou a relevância destas ações para consciencializar não apenas os alunos, mas também as suas famílias, sobre a necessidade de proteger o meio ambiente.