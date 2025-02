A Escola Básica do 1.º Ciclo da Lombada, na Ponta do Sol, recebeu na passada terça-feira uma ação de sensibilização promovida pelo Serviço Regional de Proteção Civil. A iniciativa, integrada no projeto ‘Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos’, envolveu alunos do 3.º e do 4.º ano que, através de jogos educativos, aprenderam a atuar em emergências.

“Estes jogos, desenvolvidos para abordar temas relacionados com riscos e segurança, permitiram que os alunos aprendessem, de forma lúdica e interativa, como agir em situações de emergência. Através de dinâmicas de grupo e desafios, as crianças foram sensibilizadas para a adoção de comportamentos seguros e para a necessidade de estarem preparadas para enfrentar possíveis riscos no seu quotidiano”, pode ler-se numa nota enviada pela escola.

Através de um comunicado, a direção da escola sublinhou a importância de iniciativas como esta, que “combinam educação e prevenção, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e capacitados para lidar com situações de risco”.

Na mesma nota, a Escola da Lombada expressa ainda o seu agradecimento ao Serviço Regional de Proteção Civil pela “oportunidade de enriquecer o conhecimento dos seus alunos e espera que esta seja a primeira de muitas ações em prol da segurança e da prevenção de riscos”.