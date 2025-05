Uma aluna da EB1/PE do Jardim da Serra, destacou-se ao vencer o primeiro prémio a nível nacional no concurso “Toyota Carro de Sonho”.

No âmbito do Porgrama Eco-Escolas, os alunos participaram deste concurso, promovido pela Toyota, que desafiou crianças a imaginarem e desenharem o seu carro de sonho, estimulando a criatividade e a expressão artística.

A aluna, Cristina Silva, “encantou os jurados com a sua imaginação e talento, apresentando um projeto original que se destacou entre as participações de todo o país”. A entrega do prémio, um tablet e um kit de pintura, aconteceu com a presença de um representante da Toyota, no dia 8 do presente mês, refere a escola.

“Este reconhecimento reflete o talento e a criatividade das crianças, e reforça o papel da escola na promoção de atividades que estimulam a inovação e o desenvolvimento integral das crianças.

As coordenadoras do Programa Eco-Escolas expressam o orgulho pela conquista da aluna, destacando a importância de incentivar os estudantes a explorarem a sua imaginação desde cedo”, lê-se na nota de imprensa.