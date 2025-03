A candidatura do BE à Assembleia Legislativa da Madeira esteve esta manhã junto ao Centro Educativo, no Santo da Serra.

Na ocasião, Roberto Almada criticou que a propriedade permaneça sob alçada do Ministério da Justiça, lembrando que custou 10 milhões de euros aos cofres do Estado, “mas que se encontra fechado há largos anos”.

“Depois de encerrar este centro educativo, isto ficou sem qualquer serventia. O Bloco de Esquerda, desde 2006, que propõe no Parlamento que na Madeira deveria ser criada uma comunidade terapêutica para o tratamento e a reinserção na comunidade dos doentes toxicodependentes. Desde 2006, que essa proposta é rejeitada no Parlamento. Ora, há meia dúzia de meses viemos a saber que o próprio Governo Regional estava a ponderar, junto do Governo da República, solicitar que a tutela deste centro educativo passasse para a região para garantir aqui a instalação da comunidade terapêutica”, enquadrou.

“Nós achamos que é uma boa solução. E é uma solução que só peca por tardia, porque a comunidade terapêutica já é necessária na Madeira há mais de década e meia”, asseverou, mas lamentou que o PSD e outros partidos políticos não tenham garantido a aprovação dessa proposta quando o Bloco de Esquerda a levou ao Parlamento.

“Estamos felizes porque o Governo Regional e outras instituições políticas neste momento estão de acordo com aquilo que nós propomos”, afirmou o candidato do BE.