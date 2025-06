O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 15h30 horas, os trabalhos em curso de construção de uma Faixa de Gestão de Combustíveis (mais conhecida como faixa corta-fogo) no Caminho dos Pretos, deslocando-se a três áreas distintas onde decorrem trabalhos.

Segundo nota do gabinete da Presidência, “a concretização desta faixa reveste-se de importância estratégica para a Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI), para a recuperação de habitats e proteção de pessoas e bens”.

Refira-se que o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM (IFCN) encontra-se atualmente a executar diversos projetos, mais concretamente: ‘Faixa de Gestão de Combustíveis em 32,18ha ao Caminho dos Pretos’; ‘Instalação da Rede Hídrica no Caminho dos Pretos’; ‘Reconversão Florestal de uma área de 4,2ha junto ao Caminho dos Pretos’ e ‘Recuperação Paisagística do Curral dos Romeiros’.,

No âmbito específico do projeto “Faixa de Gestão de Combustíveis em 32,18ha ao Caminho dos Pretos”, esta representa já a quarta intervenção consecutiva realizada pelos SF-RAM, no contexto do plano anual de silvicultura preventiva.

Os trabalhos têm incidido no controlo de espécies exóticas invasoras, como acácias, giesta e carqueja, através do seu corte e destruição. Estas ações contribuem significativamente para a redução da carga de combustível, para o aumento da resiliência da área florestal local e para a mitigação do risco de incêndio, lê-se na nota de imprensa.