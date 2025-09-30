MADEIRA Meteorologia
Albuquerque visita amanhã projeto social na Quinta Falcão

    Albuquerque visita amanhã projeto social na Quinta Falcão
    A ‘Casa Azul’, projeto social da Associação Garo(u)ta do Calhau. DR
30 Setembro 2025
16:35
O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 12 horas, no Bairro da Quinta Falcão, o espaço “’Casa Azul’, projeto social da Associação Garo(u)ta do Calhau.

No Centro Comunitário da Quinta Falcão, Santo António, a “Casa Azul”, atualmente, estão inscritos 90 utentes, com idades compreendidas entre os 10 e os 89 anos, sendo que 22 são crianças e jovens e 68 adultos e idosos.

Oferece diversas atividades, tal como a dança Sénior, Inclusão digital, aulas de teatro, estimulação cognitiva, aulas de ginástica, artes plásticas e ainda sessões individualizadas de psicologia. Tem como foco principal promover a integração e o desenvolvimento social de grupos sociais mais desfavorecidos e em situações de risco.

“De forma a melhorar a resposta, foi ampliado o espaço, com uma sala dedicada às refeições e eventuais atividades. Esta ampliação teve um custo de 95 mil euros, no qual 75 mil euros foram financiados pelo ISSM e os restantes 20 mil euros suportados pela própria instituição”, dá conta o Governo Regional.

