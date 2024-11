”Albuquerque só não sai se o povo não quiser”, defendeu, esta manhã, Roberto Almada, numa iniciativa do Bloco de Esquerda Madeira realizada junto ao Mercado dos Lavradores.

“O Bloco de Esquerda não alinha nas estratégias erróneas de determinada oposição de querer adiar moções de censura a este Governo. Nós temos um Governo que está cheio de arguidos, metade dos seus membros são arguidos num processo de alegada corrupção e, desse ponto de vista, este Governo não tem condições para continuar. Há aqueles que se reclamam de oposição no Parlamento Regional, o PS e o JPP, que já deviam ter avançado com uma moção de censura assim que estes casos começaram a aumentar, assim que começaram a aparecer novos arguidos no Governo Regional, não fizeram e abriram o caminho para a extrema-direita apresentar essa mesma moção de censura”, considerou.

Roberto Almada diz que os mesmos deram ainda “um empurrãozinho” para adiar a votação dessa moção de censura, o que, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, é “perfeitamente inaceitável”.

“Parece que querem segurar o Governo de Miguel Albuquerque. Nós o que queremos dizer é que este Governo tem que ir para a rua já, este Governo tem que deixar o Governo imediatamente, porque este Governo é um Governo de arguidos e de suspeitos e um Governo de arguidos e de suspeitos, em qualquer parte do mundo democrático, já tinha caído”, atirou.

“Por muito menos caíram Governos. Por haver uma leve suspeita sobre um primeiro-ministro, caía um Governo. Aqui não se tratam de simples suspeitos, já são arguidos”, apontou.

“Metade do Governo Regional da Madeira é arguido e a outra metade é testemunha desses arguidos. Portanto, este Governo de arguidos não tem condições para continuar, é preciso que haja eleições, que as pessoas sejam chamadas às urnas para dizer se querem continuar com um Governo de arguidos ou se querem um outro Governo com pessoas que levem a Madeira para a frente e que resolvam os problemas da Madeira e dos madeirenses. Problemas esses que este Governo não tem resolvido”, reforçou.

O BE defende, por isso, eleições antecipadas. “Este Governo caindo com a moção de censura que vai ser votada, tem que ir a eleições e o povo tem que dizer o que quer, se quer continuar com um Governo de arguidos ou se quer um Governo de gente séria”, refere.

“O Albuquerque diz que não sai, mas quem manda é o povo. Se o povo disser que Albuquerque sai, Albuquerque sai mesmo”, rematou.