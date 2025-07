O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, garantiu esta segunda-feira, durante a abertura do Congresso Global que assinala os 100 anos da presença das Irmãs da Apresentação de Maria na Madeira, que o seu executivo continuará a cooperar com as instituições da Igreja, nomeadamente nas áreas da educação, saúde e solidariedade social.

“Cumpre-me, enquanto presidente do Governo da Região, agradecer à Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria, neste seu centenário da presença na Madeira, o trabalho excecional que desenvolveram aqui na Madeira em prol de sucessivas gerações de madeirenses no quadro da educação”, afirmou.

Apesar de recordar que lidera um “governo laico”, Albuquerque frisou que este “não é neutro nas opções ideológicas que toma”, destacando uma política clara de cooperação com as instituições da Igreja. “Quer na área educativa, quer na área da saúde – duas das principais instituições de tratamento de saúde mental são geridas por duas congregações religiosas –, quer na área do apoio social.”

Miguel Albuquerque sublinhou ainda que a Madeira é a única região do país que mantém contratos de associação com instituições da Igreja, uma política que considera essencial para o sucesso nos sectores da educação, saúde e solidariedade. “É fundamental cumprir aquilo que a Constituição diz: os pais ou as famílias devem ter a liberdade de optar onde querem pôr os seus filhos a estudar.”

O líder madeirense apontou a educação como motor essencial de mobilidade social e desenvolvimento, enaltecendo que “a melhor forma de assegurarmos esta realidade é assegurarmos que todos têm acesso a uma educação de excelência”, afirmou, criticando a decisão tomada no continente de terminar com os contratos de associação: “É um atentado às famílias mais desfavorecidas e um atentado à liberdade do ensino em Portugal.”Reiterou também o compromisso do seu Governo com a doutrina social da Igreja: “Essa história de sermos todos neutros... a neutralidade também é uma forma de não tomarmos decisão sobre coisa nenhuma. Nós somos a favor da doutrina social da Igreja e, portanto, cooperamos com as instituições da Igreja.”

No encerramento da intervenção, Miguel Albuquerque agradeceu “o trabalho realizado” pelas Irmãs da Apresentação de Maria ao longo de um século e desejou “um perfeito trabalho a todos os congressistas”.