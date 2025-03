O cabeça-de-lista e presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque escolheu, hoje, no arranque oficial da campanha para as Eleições Regionais do próximo dia 23 de março, a freguesia do Caniço, para sublinhar a necessidade de a população “estar atenta e decidir bem”, dirigindo-se, em particular, aos santa-cruzenses, aos quais lembrou que, em doze anos de gestão municipal, “o JPP não fez uma única obra nesta localidade”.

“A verdade é que é só conversa fiada e promessas, porque quem tem de fazer as obras todas é o Governo que eles dizem mal” disse, assumindo o compromisso de construir, caso o PSD/Madeira vença as Eleições, um novo Pavilhão Polidesportivo e polivalente no centro do Caniço, para benefício direto da juventude e de toda a população deste concelho.

Aliás, frisou, o atual Pavilhão já não consegue dar resposta a uma procura em crescendo que importa manter e continuar a valorizar, especialmente pela prática desportiva, sendo esta uma solução há muito defendida que assume, igualmente, a maior relevância no sentido de criar, a partir desta intervenção e da beneficiação de todas as áreas envolventes, uma nova centralidade no Caniço.

Miguel Albuquerque que, nesta oportunidade, aproveitou para contactar a população e apelar ao voto, reforçando, mais uma vez, a sua confiança na vitória e no sentido de responsabilidade dos madeirenses, que “sabem o que querem e sabem, acima de tudo, que a Madeira precisa de um Governo estável para governar com previsibilidade, segurança e capacidade de execução a médio e longo prazos”.