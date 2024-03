O presidente do Governo Regional garantiu hoje que o Governo Regional vai continuar a apoiar os agentes da PSP na compartição de medicamentos e tratamentos médicos, e afirmou ainda que o Executivo tem disponibilidade para dialogar sobre a possibilidade de criar uma cooperativa de habitação para os polícias.

Durante a cerimónia de entrega de 16 viaturas à PSP, no âmbito do protocolo assinado em 2019 com o Governo Regional, Miguel Albuquerque defendeu que este programa “deve ter continuidade” e manifestou a disponibilidade para continuar e até alargar os apoios aos agentes, através de outras medidas.

”Neste momento, o Governo Regional substitui-se ao Estado, e o que faltava era que os homens e mulheres desta corporação deixassem de ter assistência médica e medicamentosa e os cuidados de saúde por causa de uma falha grave do Estado”, disse, referindo-se à questão do subsistema de saúde dos profissionais da PSP.

Albuquerque afirmou ainda que o Governo Regional tem a decorrer uma ação contra o Governo da República, “no sentido de ser ressarcido dos pagamentos e dos serviços que tem prestado em substituição do Estado, no que diz respeito aos subsistemas de saúde”.

Por outro lado, o presidente do Governo Regional quis ainda manifestar a disponibilidade para continuar a colaborar com a PSP “em outras áreas que entendam fundamentais para melhorar as condições de vida e de trabalho dos agentes”, sugerindo como exemplo a criação de uma cooperativa de habitação.

”Se quiserem, se for entendimento dos agentes, a criação de uma cooperativa de habitação, nós estamos disponíveis para colaborar, no sentido de encontrarmos soluções para colocarmos casas para os nossos agentes, sobretudo para os mais novos e para as famílias que são aqui colocadas, em condições muito melhores do que as do mercado. O governo está disponível para colaborar nesse sentido, temos condições para o fazer”, assegurou.