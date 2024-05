A presidente do conselho executivo da escola básica e secundária da Ribeira Brava, Susana Capelo, afirmou hoje que 50 anos passados, ainda é possível ouvir de viva voz todos aqueles que ajudaram a construir este estabelecimento de ensino.

Na cerimónia dos 50 anos da escola, que conta com a presença do presidente do Governo Regional e do secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Susana Capelo afirmou que é preciso reconhecer o esforço dos governos para criar uma escola e uma sociedade melhor.

Na Escola Padre Manuel Álvares, Susana Capelo sublinhou que as paredes que hoje acolhem professores, pessoal não docente e alunos, não são as mesmas.

A escola está em obras, permitindo melhor qualidade de ensino e de conforto aos seus estudantes.

Na oportunidade, a presidente do Conselho Executivo da escola aniversariante, na Ribeira Brava, disse que aquela escola está empenhada em construir um projeto educativo sólido. Há a vontade de ter um projeto educativo ambicioso, como destacou.