Uma vasta equipa de efetivos da PJ, composta sensivelmente por 60 pessoas, terá chegado esta manhã à Madeira a bordo de um avião da Força Aérea Portuguesa.

Já há alguns dias que se avançava com a possibilidade de as autoridades voltarem a território madeirense com o intuito de efetuarem novas investigações, desconhecendo-se, contudo, os objetivos desta ação em particular.