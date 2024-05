No discurso que encerrou a cerimónia do Dia da Universidade da Madeira, e aproveitando a presença do ministro de Educação, Ciência e Inovação, Silvio Fernandes pediu uma nova fórmula de financiamento.

Reconhecendo a “generosidade e seriedade do processo” que conduziu à efetivação do contrato de programa estabelecido no ano passado com o Estado, o reitor da UMa entende que é preciso ir mais além.

“É necessário que as instituições que beneficiaram desse contrato, Universidade da Madeira e Universidade dos Açores, possam aceder a um mecanismo que tenha por base medidas que, em sede da fórmula de financiamento do ensino superior ou, no caso das regiões autónomas, da lei de finanças regionais ou de outro mecanismo, garantam previsibilidade na gestão financeira e estratégica destas universidades”.

Isto em benefício das instituições de ensino superior que “padeçam de constrangimentos decorrentes da sua situação periférica, interior ou sul” Silvio Fernandes clarificou que “não existe nesta proposta uma tentativa de separação, mas antes de integração, ou melhor, uma politica de coesão territorial de reforço das instituições de ensino superior, aqui incluindo as que foram penalizadas pelo diferencial de crescimento em comparação com a aplicação da fórmula de financiamento pelo ‘critério do histórico”. Entre os vários pontos do seu discurso, o responsável pela academia madeirense lembrou que estão para acreditação os cursos de primeiro ciclo em Ciências e Tecnologias do Mar, Física computacional e Engenharia biométrica, “esperando a universidade que, com a sua aprovação, possam poder funcionar a partir do ano letivo 2025/2026”.

Decorre a preparação dos dossiers com vista ao 4° ano do curso de Medicina, lembrou. A academia espera ainda implementar ao longo deste ano a Escola Internacional de turismo e a Escola Sénior.

Terminou deixando o apelo a que os candidatos ao ensino superior embarquem nessa aventura na Universidade da Madeira.