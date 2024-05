O presidente do Governo Regional está preocupado com os ataques à Democracia pluralista e apela a uma reflexão sobre as opções no sentido de garantir que não haja radicalização.

O presidente do Governo Regional, que participa no 50.º aniversário da Escola Básica e Secundária padre Manuel Álvares, mostrou-se satisfeito com as condições que os alunos dispõem nas novas instalações.

Miguel Albuquerque aproveitou para cumprimentar os pais e encarregados de educação dos alunos, referindo que uma sociedade, como antigamente existia, onde a educação era determinada pela proveniência da família, é condenada ao insucesso.

O chefe do Executivo madeirense em gestão, que fez uma intervenção muito rápida, mostrou a sua preocupação com aquilo que se assiste na Europa relativamente aos ataques às Democracias.

Albuquerque lembrou que a Europa foi devastada e foi o Estado que proporcionou o melhor que estamos a viver. Afirmando que, hoje em dia, a UE é um projeto de sucesso e cooperação, Albuquerque afirmou que estamos a assistir a uma série de radicalizações que estão a polarizar as nossas democracias.

”A escola não é nem pode ser um sítio neutro. Os valores do humanismo não podem ser abandonados no espaço escolar”, defendeu. Continuaremos a fazer tudo para que a Educação na Madeira seja de excelência, prometeu.