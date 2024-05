A Francisco Franco vai organizar ao longo desta semana várias sessões de esclarecimento sobre o Ensino Superior.

As iniciativas arrancaram esta segunda-feira, mas irão voltar a se repetir já esta terça e quarta-feira. Amanhã a Sala de Sessões do estabelecimento recebe João Costa e Silva, diretor do Gabinete do Ensino Superior, às 10h00.

Ao longo do mesmo dia, Mafalda Freitas, subdiretora regional de Pescas e Mar, orienta uma atividade intitulada ‘Os Efeitos das Alterações Climáticas na biodiversidade’, programada para as 15h15, através de uma organização do Clube de Ecologia Barbusano.

Na quarta-feira, a Associação de Jovens Madeirenses Conectados, através do departamento de Formação e Desenvolvido, protagoniza uma sessão informativa sobre o Ensino Superior, mormente em relação a bolsas de estudo, alojamento, alimentação e saúde. Irá ocorrer a apresentação do ‘Guia SOS’, às 10h00.

Já durante a tarde, às 14 horas, alunos do 9.º ano da Escola de Santo António e Curral das Freiras irão realizar uma visita à Francisco Franco, no âmbito do programa de orientação vocacional.