O Sindicato dos Professores da Madeira promove, esta tarde, um debate com os representantes dos partidos que concorrem às eleições regionais, agendadas para 26 de maio.

De acordo com comunicado de imprensa, o evento tem início aprazado para as 16h30, no auditório deste sindicato.

“Com este debate, pretende-se que sejam dadas a conhecer pelos partidos ali representados as suas propostas, para a próxima legislatura, em relação à Educação em geral e para a resolução dos problemas/injustiças que afetam a carreira docente”, pode ler-se.

O debate é aberto a todos os sócios do SPM, mas carece de inscrição obrigatória. Importa referir que o BE, CDS, PSD, PS, IL, JPP, PCP, e PAN confirmaram a sua presença.