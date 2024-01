Albuquerque pressionado no PSD a deixar o Governo Regional

Está cada vez mais curta a margem política do presidente do Governo Regional e do PSD-Madeira.

Desde ontem que vários dirigentes colocam seriamente a possibilidade de Miguel Albuquerque deixar a presidência e assim permitir que o PSD se mantenha na governação em coligação com o CDS e o acordo de incidência parlamentar com o PAN.

Porém, fontes social-democratas garantem ao JM que Albuquerque tem sido irredutível no sentido de não se demitir. Ou, na pior das hipóteses, demitir-se e anunciar-se como candidato a novas eleições convicto de que as vai ganhar.

“Esse cenário está em cima da mesa”, confessava, esta manhã, fonte do PSD ao JM.

Entretanto houve uma longa reunião entre Miguel Albuquerque e Jaime Filipe Ramos, na Quinta Vigia. Ramos é o líder parlamentar do PSD e tem muita influência na coligação com o CDS e no acordo com o PAN.

A meio da manhã, o JM deu a notícia de que há uma Comissão Política marcada de urgência para esta tarde.

Entretanto, o cenário de demissão de Miguel Albuquerque começa a ser anunciado por dois canais de televisão. Tanto a CMTV como a SIC Notícias dizem neste início de tarde que Miguel Albuquerque já terá renunciado, o que ainda não é confirmado por fontes do PSD-Madeira, que aguardam pela Comissão Política, embora admitam que há pressões no partido para que Albuquerque aceite afastar-se em nome da estabilidade e em defesa dos interesses do partido.

E chega também a notícia de que elementos do PSD nacional estão a forçar a saída do presidente do Governo Regional. “Não há outra opção” a não ser a saída de Albuquerque, refere a SIC Notícias citando um dirigente nacional que terá acrescentado que o líder do PSD-M “já vai tarde”.

Ainda esta manhã, o próprio Hugo Soares, secretário-geral do PSD nacional assumia, perante as televisões, que a crise na Madeira prejudica o PSD nacional.