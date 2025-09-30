Albuquerque no 25.º aniversário do Laboratório de Metrologia da Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa amanhã, pelas 15h30, nas comemorações do 25.º Aniversário do Laboratório de Metrologia da Madeira (LMM), que terão lugar nas suas instalações, no Parque Empresarial da Cancela.
O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, também estará presente.
Ao longo dos últimos 25 anos, “o LMM tem assumido um papel determinante no apoio às empresas e instituições da Região, assegurando a qualidade e a precisão das medições e contribuindo para o fortalecimento da confiança nos processos de certificação e de controlo metrológico”, dá conta o Governo Regional.
“A celebração desta efeméride simboliza o reconhecimento do profissionalismo, da dedicação e da competência de todos os que contribuíram para o sucesso e a consolidação do Laboratório de Metrologia da Madeira”.
Sobre o Laboratório de Metrologia da Madeira:
O Laboratório de Metrologia da Madeira Dr. José Agostinho Gomes Pereira de Gouveia ocupa um edifício de três pisos, no Parque Empresarial da Cancela, com uma área total de 2.000 m².
Esta infraestrutura visa promover a qualidade na Região Autónoma da Madeira, prestando serviços no domínio da Metrologia Legal. O edifício compreende três zonas distintas:
· Laboratorial - com laboratórios de massa, pressão, volume e ensaios de taxímetros;
· Promoção e divulgação da qualidade - inclui um pequeno museu de metrologia e um auditório destinado a ações de informação e promoção da qualidade;
· Gabinetes técnicos - onde se encontram instalados os serviços de apoio ao Laboratório e à Indústria.
O Laboratório atua nos domínios da Massa, Pressão, Volume, Tempo e Distância, dispondo dos seguintes equipamentos:
Massa
· Comparadores para verificação metrológica de massas de diferentes classes de exatidão;
· Coleções de massa padrão, utilizadas na verificação de instrumentos de pesagem de classe II;
· Camião e massas padrão de 1 tonelada, para verificação de básculas (instrumentos de pesagem de instalação fixa).
Pressão
· Banco de ensaios de 600 bar, para verificação de manómetros industriais;
· Calibrador de pressão, utilizado na verificação de manómetros para pneus de veículos automóveis.
Volume
· Medidas padrão de 5L e 20L, utilizadas na verificação de sistemas de medição de combustíveis.
Tempo
· Cronómetros, para verificação de contadores de tempo, nomeadamente parquímetros e sistemas de gestão de parques de estacionamento.
Distância
· Banco de rolos, utilizado na verificação metrológica de taxímetros.
