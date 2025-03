O presidente do Governo Regional não irá participar no Conselho de Estado, marcado para as 15h00 de hoje, mas disse esta manhã aos jornalistas que é a favor da realização de eleições legislativas nacionais o mais rapidamente possível.

“A minha posição já é pública: sou favorável à dissolução da Assembleia da República e à convocação de eleições o mais rápido possível”, disse, à margem da inauguração da nova sede do Sporting na Madeira.

Miguel Albuquerque não vai participar da reunião, por motivos de agenda. Ao início da tarde, irá participar num debate para as eleições regionais de 23 de março, na RTP Madeira