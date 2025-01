Miguel Albuquerque reafirmou que o Conselho de Jurisdição do PSD “é quem vai dizer alguma coisa” sobre o requerimento de Manuel António Correia, para a convocação de um congresso extraordinário, num documento que contou com 540 assinaturas de militantes. Não tinha informações a esse respeito para dar aos jornalistas, conforme garantiu à margem de uma visita oficial, na qualidade de presidente do Governo Regional, à empresa Siltos Funchal – Material de Soldadura, Gases e Componentes Mecânicos, Lda.

O líder do PSD manifestou a sua “disponibilidade para dialogar com ele (Manuel António Correia) para integrar o partido e continuarmos a olhar para os nossos adversários, que não estão dentro do PSD”.

“A minha disponibilidade é sempre total para conversar com ele, desde que ele esteja disponível, e levarmos a bom porto os objetivos fundamentais do partido”, vincou.