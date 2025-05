Em declarações aos jornalistas, antes do início do cortejo da Flor, o presidente do Governo Regional destacou que um dos segredos para o sucesso deste evento é estar aberto à participação da sociedade, com ênfase na adesão das crianças que integram os 1.700 figurantes dos 14 grupos da edição deste ano, com o tema ‘Um sonho de flores’.

Elogios para a organização do evento e agradecimentos as famílias e a quem ajuda no sucesso do evento foram também feitos por Miguel Albuquerque, sem deixar de fazer nota à presença de milhares de turistas na região, com ocupação hoteleira dos 95%.