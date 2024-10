A sessão plenária desta manhã, na Assembleia Legislativa da Madeira será para o debate mensal com o governo.

Hoje, o tema promete aquecer os ânimos já que a oposição vai questionar Miguel Albuquerque e Pedro Fino sobre a ‘Habitação’, área que tem sido bandeira das diferente forças políticas e merecido criticas no que se refere às respostas ou falta de respostas do executivo madeirense, para além da especulação de preços no setor imobiliário, com os madeirenses a terem dificuldades no acesso à aquisição ou arrendamento.