Albuquerque diz que só revela lista do PSD às eleições na quarta-feira

O presidente do PSD/M remeteu para a reunião do partido da próxima quarta-feira a divulgação da lista que irá apresentar às eleições de 26 de maio.

À margem de uma visita a uma empresa esta tarde, Miguel Albuquerque manteve que só após a aprovação na Comissão Política Regional do PSD, como o JM avançou esta tarde, é que os nomes serão divulgados.

Os madeirenses serão chamados no dia 26 de maio para escolher a composição da Assembleia Legislativa da Madeira, depois da decisão do Presidente da República de dissolver o parlamento regional, na sequência da demissão do presidente do executivo regional e da queda do governo.