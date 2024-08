O presidente do PSD/Madeira disse, esta noite, durante um discurso no Porto Santo, que o partido “nunca será destruído por dentro” e apelou à mobilização para “mais uma vitória nas Autárquicas do próximo ano”.

“Nós somos e sempre fomos um partido de luta e de combate e a verdade é que a Autonomia só foi conquistada porque nós sempre tivemos a coragem de lutar por aquilo em que acreditávamos, sendo de realçar que, ao contrário de outros, sabemos para onde vamos, o que queremos e o que vamos conseguir e assim vai continuar este partido”, garantiu Miguel Albuquerque, sublinhando que o partido “nunca será destruído por dentro, que os seus adversários estão no exterior e que são esses que têm de ser combatidos, havendo um novo ciclo político que se avizinha, desde logo com mais uma vitória a alcançar nas autárquicas do próximo ano”.

Discursando na festa de verão no Porto Santo, Miguel Albuquerque lembrou que esse é um desígnio que deve ser assumido “a favor da continuidade do extraordinário desenvolvimento” a que a Região tem assistido e deixando claro que “ninguém acredita no paleio, o que o povo quer é obra concreta, quer investimento e desenvolvimento”.

Admitindo que este não tem sido um ano fácil, Miguel Albuquerque referiu, assim, que o PSD/Madeira continua “unido, mobilizado e preparado para enfrentar todos e quaisquer desafios de modo a defender a Região”, deixando claro que aqueles que em janeiro pensavam que o partido estava “acabado” e que iria ser derrotado, saíram “totalmente defraudados nas suas expectativas e, na verdade, sabem bem que não conseguiram nem vão conseguir”.

Depois, na presença de Nuno Batista, garantiu que o Porto Santo pode continuar a contar com todo o apoio do Governo Regional e lembrou, aliás, a “grande obra” da Unidade de Saúde local, o Subsídio de Mobilidade inter-ilhas e a aposta na construção de habitação como algumas das apostas conjuntas a favor dos porto-santenses e do futuro do Porto Santo.

Não abandonará o Porto Santo

Por seu turno, após dizer que Miguel Albuquerque é a “única pessoa capaz de garantir a estabilidade e o desenvolvimento” da Madeira e do Porto Santo, o presidente da Câmara Municipal e dirigente social-democrata, Nuno Batista, fez um balanço positivo da sua governação e do trabalho que tem vindo a desenvolver com a sua equipa na autarquia local, lembrando o trabalho cumprido - designadamente no que respeita aos apoios garantidos aos mais jovens, às obras desenvolvidas para benefício da população, à aposta na habitação e a um calendário de eventos cada vez mais alargado no tempo -, numa oportunidade em que fez questão de sublinhar que “nunca abandonou” o povo do Porto Santo e que, tal como no passado, é essa a sua luta.

Também fez questão de frisar que conta com o apoio do Governo Regional para continuar a construir mais habitação para os jovens, a garantir mais apoios para a população e mais trabalhadores na ARM.

“Queremos continuar a trabalhar em conjunto e a união é fundamental e aquilo que peço é que continuem a acreditar em nós”, apelou o autarca, numa intervenção em que destacou alguns dos investimentos a concretizar, quer ao nível da habitação, quer da recuperação de jardins e obras públicas e, ainda, na preservação do património local, neste caso contando com verbas de fundos europeus.