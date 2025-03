Uma mulher, de 38 anos, foi agredida, esta madrugada, na Rua do Pina, no Funchal, alegadamente em contexto de violência doméstica.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram acionados por volta da 01h00, tendo se deparado com a vítima com várias escoriações no corpo.

Aos profissionais de socorro, a mulher alegou ter sido vítima de violência doméstica, por parte do companheiro.

Após prestados os primeiros socorros, acabou por ser transportada ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.