O custo do cabaz alimentar, composto por 63 produtos essenciais, manteve-se estável, desde a ultima semana, custando atualmente 236,94 euros.

Uma análise da Deco Proteste descrimina que entre o dia 19 de março e dia 26 o aumento foi de apenas 1 cêntimo, no total do cabaz.

Quanto aos produtos com maior variação no preço, encontram-se as salsichas frankfurt e os ovos, ambos com um aumento, neste hiato temporal, de 21%, com uma diferença de 0,33 e 0,35 cêntimos, respetivamente.

Quando comparado o preço atual do cabaz com o custo vigente a 1 de janeiro, o aumento é de 77 cêntimos, o que equivale a uma subida de 0,33€.

Estendendo a observação estatística há um ano atrás, conclui-se que desde 27 de março de 2024, o valor do cabaz já aumentou 49,24 euros (mais 26,23%).