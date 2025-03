Bom dia! Hoje assinala-se o Dia Mundial do Teatro!

- Às 9h00, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, realiza-se o seminário ‘Novas Tecnologias no Socorro (NTS)’.

- A ministra da Cultura está de visita à Madeira. A agenda pública dá a saber que Dalila Rodrigues vai visitar a exposição ‘Eco Desígnios: Desenhar o Pós-Antropoceno’, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, às 10h00. Pelas 11h00, desloca-se à Biblioteca Municipal do Funchal. Na parte da tarde, visita o emblemático Teatro Municipal Baltazar Dias, com início às 15h00. O dia finaliza numa reunião com a Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas e assinatura de um protocolo na Assembleia Legislativa da Madeira.

- Pelas 12h00, as declarações relativas à reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal.

- O XIV Encontro de Teatro Sénior, na Casa do Povo de São Roque do Faial, arranca às 14h30.

- Às 14h00, no auditório do Centro Cívico da localidade do Curral das Freiras, decorre a iniciativa ‘Teatro Musical Sénior: Uma Celebração da Inclusão e do Envelhecimento Ativo’.

- O Núcleo Museológico de Santo Amaro – Torre do Capitão acolhe, a partir das 17h30, a exposição ‘A Iconografia Musical nas Capelas, Igrejas e Conventos do Concelho do Funchal: Um Olhar Sobre o Património Artístico e Cultural’.

- Pelas 18h00, o Forum Madeira apresenta ‘Forum, local’, uma mostra artística interligada, de 11 artistas, com a curadoria de Rodrigo Costa.

- O Colégio dos Jesuítas recebe, a partir das 18h00, o Encontro Literário de Leitura em Voz Alta, com a reflexão ‘A insustentável Leveza da IA’.

- No Cine Teatro de Santo António, às 18h00, a conferência subordinada ao tema ‘O Teatro de Hoje e o Futuro do Teatro – perspetivas e realidade’.

- Às 18h00, no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, acontece a apresentação do livro ‘Elisabeth Phelps - com a Madeira no coração”, de Cláudia Faria.

- A artista Cristiana de Sousa, mais conhecida por andorinhapelocéu, inaugura às 18h30 o ‘Lugar do Passageiro’.

- A comédia ‘A vizinha do Lado’ sobe ao palco do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, às 21h00.