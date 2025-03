Donald Trump ameaçou hoje a União Europeia e o Canadá com tarifas adicionais, se estes se coordenarem em detrimento dos Estados Unidos para retaliar contra a guerra comercial lançada por Washington.

“Se a União Europeia trabalhar com o Canadá para prejudicar economicamente os Estados Unidos, serão impostas tarifas em grande escala, muito maiores do que as atualmente previstas, a ambos para proteger o melhor amigo que cada um destes dois países já teve!”, publicou o chefe de Estado norte-americano na rede Truth Social.

Estas ameaças surgem no contexto de uma guerra comercial lançada por Washington contra o Canadá e a UE em particular. Os Estados Unidos aumentaram os impostos sobre o aço e o alumínio, dos quais o Canadá é um dos principais fornecedores. Em relação à UE, há muitos setores na mira dos Estados Unidos.

Na quarta-feira, Donald Trump anunciou direitos aduaneiros adicionais sobre os automóveis importados, o que terá um impacto, em particular, na indústria alemã.

Estas ameaças surgem também poucos dias antes da esperada entrada em vigor de direitos aduaneiros recíprocos impostos pelos Estados Unidos sobre as mercadorias que entram no seu território, taxando-as ao mesmo nível que os impostos nos Estados Unidos.

Em meados de março, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou que a ligação entre a UE e o Canadá era “mais crucial do que nunca”.

“A Europa e o Canadá são amigos e parceiros de confiança. Hoje, esta relação é mais crucial do que nunca”, reagiu na rede X no dia em que o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, tomou posse.

“Estou ansiosa por trabalhar convosco para defender a democracia, o comércio livre e justo e os nossos valores comuns”, disse a líder do executivo europeu.