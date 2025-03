A Fábrica Mel-de-Cana Ribeiro Sêco de V. Melim, Lda., informa aos seus produtores habituais e a futuros produtores, o preço a praticar no corrente ano para a cana-de-açúcar.

- cana-de-açúcar biológica: €530,00 tonelada

- cana-de-açúcar convencional: €480,00 tonelada

‘’Uma vez mais agradecemos a todos os produtores de cana-de-açúcar que depositam confiança na nossa empresa ano após ano, já que sem eles não seria possível efetuarmos mais uma produção de mel-de-cana genuíno, considerado um dos ex-libris da RAM não contém aditivos, corantes ou conservantes, sendo rico em sais minerais e vitaminas. Essencial para o fabrico do verdadeiro bolo de mel-de-cana da Madeira, entre muitas outras aplicações, visto ser um produto versátil, podendo consultar as receitas no nosso livro ‘Receitas com Mel-de-Cana’”, diz o sócio-gerente, João Carlos Melim, em comunicado.