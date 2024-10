Albuquerque diz que deputados da Madeira vão votar a favor do Orçamento do Estado

O presidente do Governo Regional disse hoje, à margem da inauguração de uma estrada em Câmara de Lobos, que os três deputados do PSD eleitos pelo círculo da Madeira à Assembleia da República vão votar favoravelmente o Orçamento do Estado para 2025.

Miguel Albuquerque assumiu esta posição, mesmo ainda não tendo a garantia que as questões pendentes com a República venham a ser resolvidas no próximo ano.

Ainda assim, anotou que tem havido abertura do Governo da República para analisar estes assuntos.