Albuquerque destaca a importância da autonomia madeirense para o exercício do poder na Madeira

    Miguel Albuquerque esteve presente na tomada de posse do novo executivo camarário do Funchal. Joana Sousa
27 Outubro 2025
16:58
A autonomia política e administrativa da Madeira foi hoje relevada pelo presidente do Governo Regional, durante o discurso desta tarde, após a instalação da Assembleia Municipal do Funchal.

Depois de elogiar o trabalho dos presidentes das juntas de freguesia, Miguel Albuquerque agradeceu ainda a todos os funcionários da Câmara Municipal o “empenho” demonstrado ao longo dos anos.

