Miguel Albuquerque disse esta tarde que desconhece o pensamento do almirante Gouveia e Melo e reiterou o apoio a Marques Mendes, o candidato às presidenciais apoiado pelo PSD.

Albuquerque participa esta tarde na inauguração da agência de viagens Solviagem, onde foi recebido com um colar de flores, um chapéu e óculos de sol, num cenário paradisíaco.

Antes desta entrada no evento, o presidente do Governo Regional foi questionado pelos jornalistas sobre o almirante Gouveia e Melo que hoje vai participar num jantar com assessores de imprensa, jornalistas e antigos jornalistas.

Disse que desconhece o posicionamento político do almirante e que não sabe o que o pensa sobre a Região.