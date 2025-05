Palavras proferidas esta manhã no início da visita ao Madeira Classic Revival, exposição de carros e motos antigas, patente na Praça do Povo, a qual envolve 511 participantes.

Miguel Albuquerque entende que o seu partido tem de voltar a liderar as políticas reformistas em Portugal. ”Já constatamos que temos tentado adiar aquelas que são as reformas do regime e isso é incompatível com o desejo dos eleitores, como se verificou”, disse, destacando que é preciso acabar com o politicamente correto. Há um conjunto de reformas que têm de ser feitas urgentemente, como defendeu ainda.

Sobre as candidaturas às Autárquicas, Miguel Albuquerque confirma que Fernando Góis será o candidato. Já em relação à Ribeira Brava, diz que a situação está a ser ultimada, admitindo que segunda-feira, poderá haver novidades. Recorde-se que Jorge Santos e Helder Gomes estão na corrida à candidatura.