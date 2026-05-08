Albuquerque critica chumbo do pacote laboral na concertação social

Miguel Albuquerque lamentou hoje a não subscrição da UGT ao pacote de alterações laborais discutido em sede de concertação social, considerando que Portugal “não quer mudar”.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou ter analisado a proposta e garantiu não encontrar “nada de extraordinário” nas medidas previstas, defendendo que muitas das alterações já foram adotadas em países do Norte da Europa. Segundo Miguel Albuquerque, as reformas laborais são fundamentais para criar melhores condições para as empresas e para as novas gerações. “Estamos a defender uma situação conservadora, protegendo quem está instalado, e a ignorar que temos de fazer reformas para facultar aos jovens melhores empregos e empresas mais competitivas”, declarou, à margem da inauguração do ‘Han Table Barbecue’, um restaurante no Edifício Monumental Residence.

O presidente do executivo defendeu ainda a necessidade de criar condições para evitar a saída de jovens portugueses para países como a Holanda ou a Dinamarca, apontando igualmente a revisão da lei do arrendamento como uma prioridade. “Não podemos ter um mercado de arrendamento onde quem não paga renda não é despejado no dia seguinte”, afirmou.

Miguel Albuquerque considerou ainda que o Governo da República deve avançar com as reformas propostas, criticando os nove meses de negociações em concertação social. “O Governo fez muito bem em avançar com este pacote e fez muito mal em perder nove meses na concertação social”, disse, defendendo que a decisão deve ser tomada na Assembleia da República.