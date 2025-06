Albuquerque confirma reunião com República e Açores para discutir nova Lei das Finanças Regionais

Miguel Albuquerque confirmou esta terça-feira que os governos da República, da Madeira e dos Açores vão reunir-se em breve para discutir a proposta de revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, já entregue por Eduardo Paz Ferreira.

“Neste momento, nós vamos reunir o Governo Nacional, o Governo dos Açores e o Governo da Madeira para fazer uns acertos, porque há algumas questões que ainda estão para negociar”, afirmou à margem da apresentação do livro ‘Encantadas’, na Quinta das Cruzes.

“Primeiro precisamos de reunir com o primeiro-ministro, ele é que tem de dar as orientações depois aos ministros”, sublinhou Albuquerque.

O presidente do Governo Regional voltou a criticar o atual modelo de financiamento, que considera penalizador para a Madeira. “Quem cresce economicamente é penalizado. O Estado deixa de assumir os custos da insularidade, da educação, da saúde, da proteção civil. Isso é inaceitável”, afirmou, apelando a uma revisão profunda da lei.

No que concerne ao Programa do Governo que começou a ser discutido na Assembleia da República, o presidente do Governo Regional considera que entre os temas que merecem “receptividade” por parte do Governo central e que vêm da anterior legislatura, então interrompida, estão o acerto dos subsistemas de saúde, o novo meio aéreo de combate a incêndios e a revisão da Lei de Finanças Regionais.

Já enquanto líder partidário, Albuquerque comentou ainda a escolha de Saturnino Sousa como candidato do PSD para Santa Cruz, declarando que foi uma escolha fácil, sendo ele uma pessoa “que assume responsabilidades num conjunto variado de instituições, tem uma boa ligação à população, a todas as freguesias do concelho, e um homem com grande capacidade de transformar no futuro do concelho de Santa Cruz.”