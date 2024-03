Na véspera das eleições internas do PSD Madeira, o líder e candidato a novo mandato, Miguel Albuquerque, manifestou confiança para o duelo com o seu opositor, Manuel António Correia.

“Estou confiante”, afirmou o presidente do Governo Regional, à margem de uma visita às obras de construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, vincando que vai a eleições para ganhar.

“A campanha tem mostrado que o PSD continua a ser um partido com sedes cheias, com militantes ativos e isso é que é decisivo”, realçou.

Sobre a reedição do confronto interno com Manuel António Correia, Albuquerque reafirmou a ideia de que merece a confiança dos militantes.

“Nunca tive medo de ir a eleições, e tenho ido a eleições, ao contrário do meu adversário, com grande frequência”, atirou. “Não estive 10 anos no sofá, à espera de ver a banda passar. Estou habituado a ir a eleições.”