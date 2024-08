O Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) apelou ao primeiro ministro e ao Presidente da República que interrompam as suas férias e procedam ao envio de ajuda à Madeira no combate aos fogos. Isto, perante “o cenário catastrófico que a Madeira enfrenta, com os graves incêndios que deflagram há dias, sem interrupção e que estão a colocar em grande perigo a população, para não falar do desastre ambiental que é inevitável”.

“O presidente do Governo Regional Miguel Albuquerque assume uma atitude verdadeiramente criminosa, quando recusa pedir ajuda que, notoriamente, é imprescindível”, escreve a presidente do RIR, Márcia Henriques, acrescentando que “Madeira é Portugal”.