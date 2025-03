O presidente do Governo acaba de reafirmar aquilo que disse ontem relativamente à rejeição da moção de censura ao Governo de Luís Montenegro e consequente moção de confiança.

No entender de Albuquerque, Montenegro tem todas as condições para continuar a governar mas se é melhor eleições, que avancem. Questionado sobre se faz questão que o líder nacional do PSD venha à campanha eleitoral regional, Albuquerque destacou que “só um partido pequeno é que precisa de bengalas”.

“ Se ele quiser vir é bem recebido mas não é preciso”, defendeu aos jornalistas momentos antes de participar, no Museu Casa da Luz, na apresentação das conclusões do programa 14-20. Albuquerque adiantou ainda que não sabe se vai participar na próxima reunião do Conselho de Estado.