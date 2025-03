2o e 19º, estas as temperaturas máximas nas ilhas da Madeira e do Porto Santo, respetivamente, previstas para o dia de hoje. A mínima, de 14º, será igual nas duas ilhas.

O tempo continua agreste, com céu geralmente muito nublado, aguaceiros a partir da manhã, aumentando de frequência a partir da tarde e sendo, por vezes, fortes. Podem, ocasionalmente ser acompanhados de trovoada.

O vento será fraco a moderado (10 a 300 km/h) de oeste, tornando-se sudoeste moderado a forte (30 a 45 km/h) a partir da tarde, com rajadas até 70 km/h nos extremos leste e oeste da Madeira e até 90 km/h nas terras altas.

No caso concreto do Funchal, o céu estará também muito nublado e haverá aguaceiros com possibilidade de trovoada. O vento será fraco a moderado de oeste, tornando-se de sudoeste moderado a forte, a partir da tarde. Por vezes, poderão ser assinaladas rajadas até 60km/h.

Quanto ao mar, na costa Norte, as ondas serão de noroeste com 4 a 5 metros, diminuindo para 2,5 a 3,5 metros. Na costa Sul, serão de oeste/sudoeste com 2 a 3 metros. A temperatura da água do mar anda nos 19º C.