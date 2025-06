No âmbito da cerimónia comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que decorreu no Palácio de São Lourenço, foram agraciados três individualidades e dois estabelecimentos de ensino da Região, por parte do Presidente da República.

Raimundo Quintal, Paulo Rocha da Silva e Maria Góis Ferreira, receberam o Grau de Comendador da Ordem de Mérito. A Escola Secundária Francisco Franco e o Externato Apresentação de Maria o Grau de Membro Honorário da Ordem da instrução Pública.

Saiba o que sentiram os agraciados:

Raimundo Quintal

O licenciado e doutorado em Geografia Física, antigo professor, ex-vereador do Ambiente e presidente da Associação Amigos do Parque Ecológico do Funchal não escondeu a sua emoção: “Para mim, uma condecoração por mérito significa que é o reconhecimento da parte do Presidente da República do trabalho que tem realizado ao longo de muitos anos. Se foi por mérito, isso significa que ainda me devo esforçar muito mais nos anos de vida”. O comendador terminou ainda afirmando que “quero aproveitar o momento para partilhar com os meus dois filhos e a minha neta este reconhecimento, e que eles continuem o meu trabalho”.